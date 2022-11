Carl's Jr. setzt europäische Expansion mit neuer Partnerschaft in der Schweiz fort

Franklin, Tennessee (ots/PRNewswire) - CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE")

hat eine Franchisevereinbarung mit der Spycher Burger Gang AG bekannt gegeben,

um Carl's Jr. Restaurants in der Schweiz zu eröffnen. Diese Partnerschaft stellt

eine Erweiterung des internationalen Wachstums von CKE Restaurants dar und wird

den Gästen in der ganzen Schweiz unsere frisch zubereiteten Burger,

handgemachten Poulet-Sandwiches und hausgemachten Milchshakes anbieten.



Die Planungen für das erste Schweizer Carl's Jr. Restaurant sind im Gange und

die Eröffnung ist für Mitte 2023 geplant. Mit dieser Vereinbarung wird Spycher

in der ganzen Schweiz Restaurants in wichtigen Städten wie Zürich, Basel, Bern

und Luzern eröffnen. Diese spannende Partnerschaft mit Spycher ergänzt die

wachsende europäische Präsenz von Carl's Jr. mit seinen bestehenden Restaurants

in Spanien, Frankreich, Dänemark und der Türkei.