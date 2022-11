BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der hohen Energie- und Lebensmittelpreise wollen viele Menschen in diesem Jahr an den Weihnachtsgeschenken sparen. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gab Anfang November mehr als die Hälfte der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher an, diesmal weniger für Präsente ausgeben zu wollen oder sie kündigten sogar an, im Gegensatz zu früher ganz auf Geschenke zu verzichten. Zum einem ähnlichen Ergebnis kam auch das aktuelle "Stimmungsbarometer 2023" der Postbank.

Rund ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) kündigten bei der dpa-Umfrage an, in diesem Jahr "deutlich weniger" Geld für Weihnachtsgeschenke in die Hand nehmen zu wollen. Weitere 22 Prozent planen "etwas weniger" auszugeben. Immerhin 8 Prozent gaben an, im Gegensatz zu früher sogar ganz auf Geschenke verzichten zu wollen. Nur knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) will demnach nichts an seinem Geschenkverhalten ändern.