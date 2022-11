Sterling geht Partnerschaft mit Yoti ein, um international eine exklusive tragbare digitale Identitätslösung einzuführen

Sterling und Yoti werden einen einzigartigen digitalen Identitätsprüfungsablauf in den Einstellungsprozess in EMEA und APAC integrieren.

Dieser Schritt wird es Unternehmen weltweit leichter machen, vor dem Eingehen von Arbeitsverhältnissen gründliche Personenüberprüfungen durchzuführen.

Die beiden Unternehmen werden auch sichere digitale Identitäten für Kandidaten einführen, die diese mit anderen Unternehmen und Organisationen für verschiedene Anwendungsfälle teilen können.

NEW YORK, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Sterling (NASDAQ: STER), ein führender Anbieter von Hintergrund- und Identitätslösungen, schließt eine Partnerschaft mit Yoti, einem Unternehmen für digitale Identitäten, um Hintergrundprüfungen zu rationalisieren und seine digitalen Identitätslösungen zu erweitern. Diese Zusammenarbeit vereint die mehr als 45-jährige Erfahrung von Sterling im Bereich Background Screening mit der innovativen Identitätsüberprüfungstechnologie von Yoti. Die globale Partnerschaft wird Sterlings digitale Identitätskapazitäten in EMEA und APAC erweitern und die Vision, datenschutzfreundliche portable Identitäten für Bewerber zu schaffen, beschleunigen.

Die Partnerschaft zwischen Sterling und Yoti ermöglicht es, direkt in den Einstellungsprozess einen exklusiven digitalen Identitätsprüfungsablauf zu integrieren, der es Arbeitgebern ermöglicht, einen Ansatz zu verfolgen, bei dem zuerst die Identität eines Bewerbers bestätigt wird, bevor andere Hintergrundprüfungen durchgeführt werden und letztendlich die Einstellung erfolgt. Dies stärkt die Prüfungen vor der Einstellung, reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit, physische Dokumente zu verwenden, und schafft eine vereinfachte Einstellungs- und Onboarding-Erfahrung für Arbeitgeber und Bewerber.

Außerdem können Bewerber, die ihre Identität über Sterling und Yoti verifizieren, nahtlos eine sichere, wiederverwendbare digitale Identität erstellen. So brauchen sie ihre Identität nur einmal zu verifizieren und können dann ihre Daten in Sekundenschnelle an andere Unternehmen weitergeben, was den Überprüfungsprozess für Arbeitgeber und Bewerber vereinfacht. Die Personen können dann ihre digitale Identität für künftige Stellenangebote, Altersüberprüfungen und alle Verfahren, die eine Identitätsüberprüfung erfordern, nutzen.