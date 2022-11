Die Währung EUR/USD handelt aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 1,003USD an der Börse Forex.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag knapp über der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0035 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0039 Dollar festgesetzt.

