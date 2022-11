SMA Solar mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Zuversichtlich für Schlussquartal

Die SMA Solar Technology Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 55,73EUR an der Börse Tradegate.

NIESTELTAL (dpa-AFX) - Die SMA Solar hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Dabei sorgten Projektverschiebungen für einen Rückgang des Umsatzes von 745 auf 724 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Von Januar bis September wurden Wechselrichter mit einer Leistung von insgesamt rund 8,7 Gigawatt verkauft. Das Konzernergebnis sank von 15,3 auf 11 Millionen Euro.

