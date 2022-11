JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 280 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Rückversicherers sei ein gutes Beispiel für die Vorteile eines Konglomerats-Geschäftsmodells, in dem die Gewinne in einer Sparte anderweitige Verluste kompensierten, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit dem höheren Anlageergebnis und vor allem mit den hohen Renditen für Bundesanleihen. Sollten die Rückversicherungsprämien weiter steigen und die Erstversicherertochter Ergo ihr Wachstum beibehalten, sei sogar ein Kursziel bis zu 395 Euro möglich./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 13:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 279,5EUR an der Börse Tradegate.



