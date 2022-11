Wirtschaft Stationärer Einzelhandel verzeichnet teils deutliche Umsatzeinbußen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Einzelhändler in den Einkaufsstraßen der deutschen Innenstädte haben zuletzt deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen müssen. Der Umsatz des stationären Einzelhandels mit Bekleidung sank in den Monaten Januar bis September 2022 gegenüber demselben Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 real um 11,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Auch in anderen typischerweise in Innenstädten vertretenen Ladengeschäften zeigt sich eine ähnliche Entwicklung: So ging der Umsatz im Einzelhandel mit Büchern im Betrachtungszeitraum preisbereinigt um 21,0 Prozent zurück, der Umsatz im Einzelhandel mit Spielwaren sank um 17,5 Prozent. Etwas geringer fielen die Umsatzrückgänge im Handel mit Unterhaltungselektronik (-7,4 Prozent) und Schuhen (-4,9 Prozent) aus. Eine Ausnahme bildet der Einzelhandel mit Schmuck und Uhren: Dieser konnte seine Umsätze real um 17,8 Prozent steigern.