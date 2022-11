Wirtschaft Übernachtungen ausländischer Gäste legen deutlich zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im September 2022 insgesamt 47,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Das waren 4,7 Prozent mehr als im September 2021 und 1,1 Prozent weniger als im September 2019, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.



Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent auf 40,1 Millionen. Ein sehr starker Anstieg war dagegen bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland zu registrieren. Der Wert stieg gegenüber September 2021 um 60,9 Prozent auf 7,1 Millionen.