IT-Dienstleister GFT wächst dank Digitalisierung in der Finanzbranche kräftig

STUTTGART (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister GFT Technologies hat weiter von der zunehmenden Digitalisierung der Finanzbranche profitiert. Der Umsatz kletterte um rund ein Drittel auf 542 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Da die Kosten nicht so stark wie der Erlös gestiegen und zudem geringere Aufwendungen für aktienbasierte Managementvergütungen angefallen sind, zog das Ergebnis bis Ende September überproportional an. Der Gewinn vor Steuern stieg um 70 Prozent auf knapp 48 Millionen Euro. GFT bestätigte zudem das am 20. Oktober erhöhte Gewinnziel. Zudem wurde die Umsatzprognose erneut bekräftigt./zb/stk