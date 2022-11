Wirtschaft Deutsche Wirtschaft warnt vor komplettem Rückzug aus China

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Zukunft der deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu China haben sich führende deutsche Industriemanager für ein differenziertes Verhältnis und gegen einen kompletten Rückzug ausgesprochen. In einem Gastbeitrag für die FAZ warnten sie vor den Folgen einer zu schnellen Loslösung vom Reich der Mitte für den Wohlstand in Deutschland.



China sei in den vergangenen 50 Jahren der weltweit zweitgrößte und dynamischste Markt geworden. "Deswegen ist unsere Präsenz dort im eigenen Interesse der deutschen Wirtschaft besonders wichtig", heißt es. "Wir sichern damit Arbeitsplätze und Lebensunterhalt vieler Menschen in Deutschland."