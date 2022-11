BAADER BANK stuft Patrizia auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Zahlen bestätigten seine Vermutung, dass die Kostenbasis der Immobiliengruppe zu hoch ist, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz seit Jahren steigender Vermögenswerte und Managementgebühren sinke die operative Marge (Ebitda). Die allgemeine Marktschwäche habe das Unternehmen daher nun voll erwischt./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:18 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 8,00EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m