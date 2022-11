Verbio wächst weiter - Vor allem Biodiesel-Preise bleiben hoch

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 80,60EUR an der Börse Tradegate.

LEIPZIG (dpa-AFX) - Hohe Preise für Biokraftstoffe schieben Verbio auch im neuen Geschäftsjahr an. Im Biodiesel-Segment wurde im ersten Geschäftsquartal (Ende September) ein Rekordumsatz erzielt, wie Verbio am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Außerdem wirkten sich Preissicherungen von Rohstoffen positiv auf das Ergebnis aus. Das Wachstum im Geschäft mit Bioethanol flachte sich im Vergleich zum Vorquartal hingegen etwas ab, weil hier die Preise mittlerweile etwas zurückkommen. Den Konzernumsatz steigerte der Biokraftstoffhersteller um über zwei Drittel auf 592,2 Millionen Euro. Davon blieb vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 121,4 Millionen Euro mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Das Management bestätigte das Ziel von 300 Millionen Euro operativem Gewinn für das Geschäftsjahr 2022/2023./lew/jha/

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer