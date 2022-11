WIESBADEN (dpa-AFX) - Das bis Ende August befristete 9-Euro-Ticket hat für einen deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen in Nahverkehrszügen gesorgt. Mit Eisenbahnen einschließlich S-Bahnen waren im Nahverkehr im dritten Quartal 11 Prozent mehr Fahrgäste unterwegs als im zweiten Vierteljahr und 53 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand einer vorläufigen Auswertung mitteilte. Neben dem vom 1. Juni bis zum 31. August gültigen 9-Euro-Ticket dürften auch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu den Steigerungen beigetragen haben, erläuterte die Wiesbadener Behörde.

Deutlich mehr Fahrgäste in Nahverkehrszügen in Deutschland

