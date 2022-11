JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Eine der zentralen Aussagen des Immobilienkonzerns sei dessen Prognose für die Neubewertungen in der zweiten Jahreshälfte gewesen, die von minus 3 bis minus 5 Prozent reiche und damit etwas besser sei als seine Annahme mit minus 6 Prozent, schrieb Analyst Neil Green in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 06:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 63,50EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m