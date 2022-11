Bürgergeld voraussichtlich am Montag im Bundesrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat wird sich voraussichtlich schon am kommenden Montag mit dem Bürgergeld befassen. Wenn der Bundestag den Regierungsentwurf an diesem Donnerstag in zweiter und dritter Lesung verabschiede, werde der Bundesrat in der am Montag geplanten Sondersitzung zur Gaspreisbremse auch entscheiden, ob er diesem Gesetz zustimme, heißt es auf der Internetseite der Länderkammer. Zuvor hatte das Portal "The Pioneer" darüber berichtet.

