Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.635 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter Vortagesschluss.Mit Spannung werden die Anleger am Nachmittag in die Vereinigten Staaten blicken: Dort sollen um 14:30 Uhr deutscher Zeit neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Im Fokus stehen aber zunächst die Geschäftsergebnisse mehrerer Unternehmen. Mit der Allianz, Continental, der Deutschen Telekom, Merck und RWE öffneten insgesamt fünf DAX-Konzerne ihre Bücher.Davon rangierten zunächst die Aktien von der Allianz und von RWE entgegen dem Trend im Plus. Die größten Verluste gab es am Morgen bei den Papieren von Vonovia, Siemens Healthineers und Adidas. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.446 Punkten geschlossen (-1 Prozent).Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0008 US-Dollar (-0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9992 Euro zu haben.

Der DAX handelt aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 13.648PKT an der Börse Citigroup.