JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen und die Prognosen für die diesjährigen Margen und Umsätze habe der Rüstungs- und Autozulieferkonzern bestätigt, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zurückgezogene Prognose für die Aufträge sei erwartet worden. Sollte der Aktienkurs deshalb trotzdem fallen, sollten Anleger diese Kursschwäche zum Einstieg nutzen, empfiehlt der Analyst./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 163EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m