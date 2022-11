Heute kommen die neuen Daten zur Inflation in den USA - wie werden Nasdaq & Co darauf reagieren? Gestern ein Ausbruch des Angtsbarometers VIX nach oben, der Dow Jones scheitert an einer wichtigen Trendlinie und bildet negative Divergenzen aus, einstige Nasdaq-Highflyer-Aktien wie Tesla sind stark unter Druck und haben noch viel Fall-Potential. Dazu die Krypto-Turbulenzen um die absehbare Pleite der Krypto-Börse FTX: das ist eine schwierige Gemengelage für Nasdaq und andere US-Indizes. Selbst wenn die Märkte heute nach den Daten zur Inflation in den USA steigen sollten, ist also weiter Vorsicht angebracht: solche Anstiege sind wahrscheinlich vorerst weiter Verkaufsgelegenheiten..

