Generationen treffen aufeinander 5 Dinge, die Handwerker über die Generation Z lernen sollten, um gut zusammenzuarbeiten (FOTO)

Oberreichenbach (ots) - In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels versuchen

Handwerksunternehmen mehr denn je, die jungen Talente für sich zu gewinnen. So

treffen in den Betrieben immer mehr Babyboomer auf die Gen Z. Die Vorstellungen

dieser zwei Generationen könnten unterschiedlicher nicht sein - im Arbeitsalltag

sind Konflikte vorprogrammiert.



"In den meisten Betrieben arbeiten zurzeit bis zu vier Generationen. Da herrscht

nicht nur eine große Altersspanne, es treffen auch unterschiedliche Werte und

Einstellungen aufeinander", sagt Vivien Schaible. Sie unterstützt

Handwerksbetriebe im Recruiting-Prozess und hat die Wünsche der jungen

Generation genau analysiert. Gerne verrät sie in diesem Artikel fünf Dinge, die

Handwerksunternehmen über die Gen Z wissen sollten, bevor sie sie einstellen.