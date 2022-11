Den neuen Job am Tischkicker finden? / Warum kreative Bewerbungsverfahren so nachgefragt sind - und was sie bringen (FOTO)

Berlin (ots) - Aufwändige Prozesse, unzählige Unterlagen und

Vorstellungsgespräche in angespannter Atmosphäre - Arbeitnehmer haben keine Lust

mehr auf klassische Bewerbungsverfahren. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf

Kreativität und ausgefallene Ideen, um ihre offenen Stellen endlich zu besetzen.



"Ich sehe immer wieder, dass Unternehmen am Bewerbermarkt leer ausgehen - sie

ändern aber häufig nichts an ihrer Methode. Wer erfolgreich sein will, muss

kreativ werden", sagt Johannes Kirsch. Bei dem von ihm entwickelten "Karriere

Kick" handelt es sich um eine Art Speed-Dating am Arbeitsmarkt, mit dem bereits

zahlreiche Unternehmen ihre offenen Stellen besetzen konnten. In diesem Artikel

klärt der Recruiting-Profi darüber auf, warum kreative Bewerbungsverfahren so

gut ankommen und wie Unternehmen sie richtig einsetzen.