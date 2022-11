Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Von Januar bis September 2022 machten Bekleidungsgeschäfte 11,0 % wenigerUmsatz als im selben Zeitraum 2019, Buchläden 21,0 %, Spielwarengeschäfte 17,5% und Elektronikgeschäfte 7,4 % weniger- Die Umsätze im Onlinehandel legten im selben Zeitraum um 31,2 % zu, derstationäre Einzelhandel insgesamt verzeichnete ein Umsatzplus von 3,0 %- Passantenzahlen in deutschen Einkaufsstraßen lagen im Oktober 2022 um 6,6 %unter dem Niveau vom Oktober des Vor-Corona-Jahres 2019- Jedes zehnte Ladengeschäft binnen zehn Jahren geschlossenCorona-Pandemie, Lieferengpässe, Inflation: Die Einzelhändler in denEinkaufsstraßen der deutschen Innenstädte stehen momentan vor großenHerausforderungen - und müssen entsprechend deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank etwa der Umsatz desstationären Einzelhandels mit Bekleidung in den Monaten Januar bis September2022 gegenüber demselben Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 real um 11,0 %. Auchin anderen typischerweise in Innenstädten vertretenen Ladengeschäften zeigt sicheine ähnliche Entwicklung: So ging der Umsatz im Einzelhandel mit Büchern imBetrachtungszeitraum preisbereinigt um 21,0 % zurück, der Umsatz im Einzelhandelmit Spielwaren sank um 17,5 %. Etwas geringer fielen die Umsatzrückgänge imHandel mit Unterhaltungselektronik (-7,4 %) und Schuhen (-4,9 %) aus. EineAusnahme bildet der Einzelhandel mit Schmuck und Uhren: Dieser konnte seineUmsätze real um 17,8 % steigern.Die Umsatzeinbußen der für die Innenstädte typischen Läden dämpfen dieEntwicklung des stationären Einzelhandels insgesamt. DieEinzelhandelsunternehmen mit Verkaufsräumen setzten in den ersten drei Quartalendes Jahres 2022 gegenüber denen des Jahres 2019 preisbereinigt 3,0 % mehr um.Onlinehandel mit deutlich höherem Umsatzwachstum als stationärer EinzelhandelEine große Konkurrenz für den stationären Einzelhandel stellt der Onlinehandeldar - und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Im Vergleich zu den leichtenUmsatzsteigerungen des stationären Einzelhandels (+3,0 %) fällt das Umsatzplusim Online- und Versandhandel von Januar bis September 2022 gegenüber demselbenZeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 mit real 31,2 % deutlich größer aus.Auch im Zehn-Jahres-Vergleich zeigt sich der anhaltende Boom des Onlinehandels:Zwar erhöhte der stationäre Einzelhandel seine Umsätze in den Jahren von 2011bis 2021 preisbereinigt um 10,3 %, blieb mit diesem Zuwachs aber deutlich unterdem der Onlinekonkurrenz. Diese konnte ihre Umsätze im selben Zeitraum mehr alsverdreifachen und verzeichnete ein reales Umsatzplus von 221,7 %.