WIESBADEN (ots) -



- Fahrgäste im Eisenbahnnahverkehr legten 87 % mehr Kilometer zurück als im 3.

Quartal 2021

- Zuwächse im Straßenbahnverkehr fielen mit einem Plus von 24 % bei den

Fahrgästen moderater aus



Das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich im 3.

Quartal 2022 deutlich erhöht. Dies geht aus einer vorläufigen Sonderauswertung

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervor. Ausgewertet wurden Daten von

Verkehrsunternehmen, die automatisierte Fahrgastzählsysteme einsetzen. Mit

Eisenbahnen einschließlich S-Bahnen waren im Nahverkehr 11 % mehr Fahrgäste als

im 2. Quartal 2022 unterwegs und 53 % mehr als im Vorjahresquartal. Bereits im

2. Quartal 2022 war das Fahrgastaufkommen um 46 % gegenüber dem Vorquartal und

um 74 % gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Neben dem vom 1. Juni bis zum

31. August gültigen 9-Euro-Ticket dürften auch die Lockerungen der

Corona-Maßnahmen zu den Steigerungen beigetragen haben.





Mit Straßen- und Stadtbahnen (einschließlich Hoch-, U- und Schwebebahnen) fuhren3 % mehr Fahrgäste als im Vorquartal und 24 % mehr als im Vorjahresquartal.Damit fielen die Zuwächse deutlich geringer aus als im Eisenbahnnahverkehr.Die Beförderungsleistung in Personenkilometern misst die von allen Fahrgästengemeinsam zurückgelegten Kilometer. Sie stieg im Eisenbahnnahverkehr um 25 %gegenüber dem 2. Quartal 2022 und gegenüber dem 3. Quartal 2021 um 87 %.Methodische Hinweise:In dieser Sonderauswertung wurden nur Unternehmen berücksichtigt, dieautomatisierte Fahrgastzählsysteme (AFZS) einsetzen. Sie sind Teil desBerichtskreises der amtlichen Statistik zum Personenverkehr mit Bussen undBahnen, bei der unter anderem Unternehmen im Liniennahverkehr mit Sitz inDeutschland befragt werden, die im Jahr der letzten Totalerhebung (2019)mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten. Die in der Sonderauswertungberücksichtigten Unternehmen beförderten im Vorquartal 62 % der Fahrgäste imEisenbahnnahverkehr und 45 % der Fahrgäste im Straßenbahnverkehr. Da nur 23 %der Fahrgäste im Omnibusnahverkehr in der Sonderauswertung repräsentiert warenund der Einsatzgrad der automatisierten Fahrgastzählsysteme bei Bussen besondersunsicher ist, sind keine validen Aussagen zum Omnibusverkehr möglich.Die Informationen zum Einsatz von automatisierten Fahrgastzählsystemen basierenauf Recherchen, nicht auf amtlichen Befragungen. Erkenntnisse zumAusstattungsgrad der einzelnen Fahrzeuge mit Fahrgastzählsystemen und in welchemUmfang diese in die Gesamtmeldung übertragen wurden, liegen der amtlichenStatistik nicht vor.Im Rahmen der Statistik melden die Unternehmen Angaben für einzelnen Quartale.Eine weitere Untergliederung der Daten nach Monaten oder Tagen (zum BeispielWochenenden) ist nicht möglich.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse zu den Fahrgästen und Beförderungsleistungen imLiniennahverkehr sowie im Linienfernverkehr im 1. bis 3. Quartal 2022 werden inder 51. Kalenderwoche publiziert.Zum Mobilitätsverhalten im Gültigkeitszeitraum des bundesweiten 9-Euro-Ticketswurden anonymisierte und aggregierte Mobilfunkdaten bei Bahnreisen (überDistanzen ab 30 Kilometer) ausgewertet und in der Pressemitteilung Nr. 377 vom8. September veröffentlicht.