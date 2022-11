Mercanis erhält Anerkennung als 2022 Gartner® Cool Vendor(TM)

Berlin und Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Mercanis wurde von Gartner® als Cool Vendor(TM) in der Kategorie Sourcing und

Procurement Technology ausgezeichnet.

- Der Gartner®-Bericht würdigt Mercanis Rolle in der Befähigung von

Beschaffunsunternehmen, selbst Wertschöpfer zu werden.

- Mercanis identifiziert Kosteneinsparungen und steigert die Effizienz, indem es

Unternehmen mit seiner Unterstützung durch die aktuelle Rezession und globale

Krise führt.



Mercanis, ein Berliner Technologie-Start-up, das KI-basierte

Beschaffungslösungen anbietet, gab heute bekannt, dass es als 2022 Gartner® Cool

Vendor(TM) im Bericht "Cool Vendors(TM) in Sourcing and Procurement Technology"

ausgezeichnet wurde. Dieser Gewinn zeugt von Mercanis Fähigkeit, sich über

seinen revolutionären Sourcing-Ansatz abzuheben, der Netzwerkeffekte sowie

Prozessautomatisierung einsetzt und dadurch Einsparungen erzeugt.