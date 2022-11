- ClearVue ernennt Clifton Smyth zum Global Business Development Director des Unternehmens

- Herr Smyth hat über 20 Jahre Erfahrung in Fassadenbau, Architektur und Bauwesen

- In seinem neuen Aufgabenbereich ist Herr Smyth für das Umsatzwachstum, den Abschluss von Lizenzvereinbarungen, formelle und informelle Partnerschaften sowie das globale Lieferkettenmanagement zuständig

9. November 2022: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Hersteller von intelligenten Baustoffen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Clifton Smyth mit sofortiger Wirkung zum Global Business Development Director des Unternehmens bestellt wurde.

Herr Smyth hat über 20 Jahre lang Erfahrungen in verschiedenen Ländern gesammelt. Er war zuvor in leitender Funktion bei der Firma McMullen Facades Limited (Teil der JRL-Gruppe - Vereinigtes Königreich) tätig, wo er für den Aufbau nachhaltiger Langzeitbeziehungen zu bestehenden und neuen Kunden, die Entwicklung von Strategien zur Auftragsakquise, die technische und kommerzielle Risikominimierung von Projekten sowie die erfolgreiche Übergabe gesicherter Projekte an die Bauteams verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus war Herr Smyth für das globale Lieferkettenmanagement verantwortlich, beaufsichtigte mehrere Büro- und Produktionseinrichtungen in Europa und im Nahen Osten und stärkte und erweiterte die Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen.

Vor seinem Einstieg bei McMullen Facades bekleidete Herr Smyth leitende Positionen bei Lindner Group, Multiforms (Spezialist für architektonische Fassaden) und Kann Finch Group (VAE).

Herr Smyth wird bei ClearVue die internationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten leiten.

Executive Chairman Victor Rosenberg kommentiert Herrn Smyths Ernennung folgendermaßen:

„Die Bestellung von Clifton ist ein wesentlicher Schritt in unserer Planung im Hinblick auf das internationale Umsatzwachstum.

Cliftons umfangreiche Erfahrungen und seine guten Kontakte in den globalen Fassadenmärkten ergänzen den Marktexpansions- und Vermarktungskurs von ClearVue auf ideale Weise.