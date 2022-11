ATAG Swiss Trustees AG erhält die begehrte Trustee-Zertifizierung der FINMA (FOTO)

Basel (ots) - ATAG Swiss Trustees AG stellt die Weichen für eine erfolgreiche

Zukunft. Sie erhält von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung

als gewerbsmässiger Trustee gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG). ATAG Swiss

Trustees AG gehört zu den Lizenzinhaberinnen der ersten Stunde und zählt somit

zu den ca. 5% Trustees in der Schweiz, die die begehrte Zertifizierung erlangt

haben.



Trustees, die ihre Tätigkeit vor dem 1. Januar 2020 aufgenommen haben, benötigen

bis Ende 2022 neu eine Bewilligung der Finanzmarktaufsicht FINMA. Die in Basel

domizilierte ATAG Swiss Trustees AG, die zur ATAG Gruppe gehört, hat den sehr

anspruchsvollen Bewilligungsprozess erfolgreich durchlaufen und die

Zertifizierung der FINMA erhalten. ATAG Swiss Trustees ist unter den ersten ca.

5 % der ca. 330 Schweizer Trustees der Schweiz, was den Erhalt der begehrten

Zertifizierung gemäss Finanzmarktinstitutsgesetz (FINIG) anbelangt.