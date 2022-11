Brixton Metals: Das bringt der Einstieg von BHP!

Der weltgrößte Mining-Konzern BHP aus London ist bei dem Junior-Explorer Brixton Metals eingestiegen. Brixton-CEO Gary Thompson sprach nun über die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Großaktionär und die bevorstehende Bohrarbeiten.

BHP sichert sich 19,9% an Brixton Metals

Letzte Woche sorgte Brixton Metals (0,22 CAD | 0,16 Euro; CA11120Q3026) für einen Knüller im Junior Mining-Sektor. Der weltgrößte Miner BHP steigt bei den Kanadiern ein und erwirbt 19,9 Prozent der Anteile per Kapitalerhöhung zum Preis von 0,18 CAD je Aktie. Für CEO Gary Thompson ist das ein Meilenstein und bedeutet viel Publicity für das Unternehmen am Kapitalmarkt. Die Aktie konnte inzwischen deutlich über das Niveau des BHP-Einstiegspreises steigen. Der Deal zeigt, wie wertvoll das Hauptprojekt Thorn von einem großen Konzern eingeschätzt wird. Für BHP ist es erst der zweite Deal mit einem Junior-Miner in diesem Jahr. ZUvor hatte man sich Anteile an Filo Mining gesichert. Das THorn-Projekt verspricht neben Gold vor allem auch viel Kupfer, dass als das „ÖL dieses Jahrhunderts“ gilt, da es eng mit der Elektrifizierung der Gesellschaften verbunden ist.



Thompson erhofft sich zudem, von der Expertise von BHP zu profitieren. Zudem sind da ja noch die frischen Finanzmittel. Je nachdem ob Crescat Capital, der bisher größte Aktionär sein Recht nutzt, bei der Kapitalerhöhung mitzugehen, fließen Brixton zwischen 13,4 Mio. und 16,1 Mio. Dollar zu. Das Geld soll hauptsächlich in das Bohrprogramm 2023 fließen. Zuvor wird noch das diesjährige Programm ausgewertet. Von den insgesamt 18.000 Bohrmetern hat Brixton erst Ergebnisse für 3.000 Meter veröffentlicht. Die weiteren sollen in den kommenden Wochen folgen. Auf dem Projekt könne zwar im Winter ebenfalls gearbeitet werden, so Thompson, allerdings seien die KOsten wegen der Bedingungen höher. Da sei es sinnvoller, am Ende des Winters loszulegen. Mehr dazu und weitere Details finden Sie im folgenden Video-Interview. Kommende Woche Freitag und Samstag (18./19. November) wird Thompson zudem an der Deutschen Goldmesse in Frankfurt teilnehmen und sein Unternehmen vorstellen. Interessierte Investoren können sich hier für die Veranstaltung anmelden.