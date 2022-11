Chipmangel bei Automobil- und Industrieunternehmen trotz Nachfragerückgang bei Halbleitern (FOTO)

- Bis zu 30 Prozent weniger Nachfrage in Unterhaltungselektronik führt zu

Umsatzeinbußen bei Halbleiterherstellern in 2022 und 2023

- Versorgungsengpässe bei analogen Halbleitern und Mikrocontrollern werden für

mehre Jahre anhalten

- Gleichzeitig bestehen Überkapazitäten und Überbestände bei moderneren

Halbleitern



Seit Beginn der Pandemie haben vor allem Computer-, TV-, und

Haushaltsgerätehersteller die Nachfrage nach Mikrochips extrem nach oben

getrieben. Für das zweite Halbjahr 2022 verzeichnet die Unterhaltungselektronik

nun allerdings massive Nachfragerückgänge. Dies führt bei einigen

Halbleiterherstellern zu Umsatzeinbußen und einem Überangebot von neueren

Hochleistungs-Chips. Halbleiter der älteren Generationen hingegen, die häufig

noch in der Automobil- und Industrieelektronik verbaut werden, bleiben auf

absehbare Zeit weiterhin knapp. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie

"Semiconductor shortage: A different kind of trouble ahead" von Roland Berger.