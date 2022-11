Die Ziele der Verkehrswende drohen zu scheitern

Berlin (ots) - Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE, zur

heute stattfindenden Haushaltsbereinigungssitzung im Deutschen Bundestag.



"Der enorme Preisanstieg bei Baumaterial und Energie schwächt die reale

Investitionskraft, auch am Bau. Schon heute verzeichnen wir bei Bauleistungen

Preissprünge von fast 20 Prozent. Das gibt Anlass zur Sorge. Denn: Bei gleichen

Investitionsbudgets können so weniger Projekte umgesetzt werden als vorgesehen.

Die Ziele der Verkehrswende, wie der Ersatz von 400 Brücken im Jahr, drohen zu

scheitern. Angesichts maroder Straßen, Schienen und Wasserstraßen müssen die

Investitionslinien für die drei Verkehrsträger entsprechend der Preisentwicklung

aufgestockt und dadurch der notwendige Ausbau und Erhalt der

Bundesverkehrsinfrastruktur sichergestellt werden. Für eine gute Mobilität, für

die Sicherung des Wirtschaftsstandortes. Gleichzeitig sind

Infrastrukturinvestitionen aus volkswirtschaftlicher Sicht eine Stütze der

konjunkturellen Entwicklung in Deutschland."