woom Helmkampagne gewinnt ANIMA-Preis für Animationsfilme

Klosterneuburg (ots) - Die "Held*innen tragen Helme"-Kampagne des

internationalen Kinder- und Jugendfahrradherstellers woom räumt beim

renommierten Animations-Festival ANIMA in Córdoba, Argentinien ab. Das Video,

das Kinder zum Helmtragen animieren soll, ist das Siegerprojekt in der Kategorie

"Best Commissioned Animation".



Die im Rahmen des diesjährigen ANIMA-Festivals prämierte woom Kampagne

"Held*innen tragen Helme" macht auf das Thema Sicherheit beim Radfahren

aufmerksam und animiert Kinder auf unterhaltsame Art und Weise, Helm zu tragen.

Sicherheit beim Radfahren ist ein zentraler Aspekt in der Markenkommunikation

von woom. Produkte, Skills und die passende Fahrrad-Infrastruktur sind die

Voraussetzungen dafür, dass Kinder gerne und sicher mit dem Rad unterwegs sind.





Das woom Animationsvideo war neben 30 Projekten auf der internationalenShortlist in der Kategorie "Best Commissioned Animation" (BesteAuftragsanimation) und wurde letztlich von einer Fachjury zum Sieger gekürt."Der ANIMA-Award ist für uns ein sehr schöner Erfolg unserer kreativenZusammenarbeit mit dem Wiener Animationsstudio LWZ (https://www.lwz.studio/) undSandra Reichl von der Agentur A passion thing (https://apassionthing.com/) ",freut sich Ralph Lemoch-Zizka, Head of Visual Communication bei woom, über dieAuszeichnung.Der Animationsfilm zeigt anhand von Heldinnen und Helden aus unterschiedlichenBereichen - es kommen Astronaut*innen, Feuerwehrmänner- und -frauen,Ritter*innen oder Footballspieler*innen vor -, wie cool es ist, einen Helm zutragen."Ziel der 'Heldinnen tragen Helme'-Kampagne war es, durch einen spielerischenZugang sowohl Eltern als auch Kinder anzusprechen", so Lemoch-Zizka: "Mit densympathischen Heldinnen und Helden aus dem Video können sich die kleinenRadlerinnen und Radler sehr gut identifizieren."Das Córdoba International Animation Festival - kurz ANIMA - ist dasrenommierteste Animationsfilm- und Medienfestival Lateinamerikas. Es findet allezwei Jahre in der argentinischen Stadt Córdoba statt. Mehr zum ANIMA-Festivalhier (https://www.animafestival.com.ar/current/palmares-anima2022/) .Der Spot, der im Jahr 2021 produziert wurde, ist international auf allen woomSocial Media Kanälen, Youtube und der woom Website gelaufen. Hier(https://youtu.be/6xhT3iIAKK0) geht's zum woom Sieger-Video.Über woom- 2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garagegegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt.- woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mitzahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.- woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent,allen voran in der DACH-Region und den USA.- 2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und ChristianBezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.- 2021: woom errichtet eine Produktion für Europa in Europa, und das 500.000stewoom bike läuft vom Produktionsband- 2022: weitere Internationalisierung, weiterer Ausbau des Händlernetzwerkessowie des D2C-SegmentsPressekontakt:Belinda Ableitinger, PR Manager+43-664/888-22-837mailto:belinda.ableitinger@woom.comhttps://www.woom.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/5366180OTS: woom Kinderfahrräder