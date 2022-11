(neu: Aktienkurs und Analysten)



DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern hat dank guter Geschäfte mit neuen Arzneien und im Laborbereich deutlich mehr verdient. Das Pharma- und Spezialchemieunternehmen steigerte den Umsatz im dritten Quartal um knapp 17 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 5,8 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn wuchs ähnlich stark auf 1,8 Milliarden Euro. Dabei profitierte Merck kräftig von Währungseffekten, etwa vom schwachen Euro gegenüber dem Dollar. Im Geschäft mit Displays etwa für Fernseher und Smartphones ging es hingegen kräftig bergab. Der Vorstand um Chefin Belén Garijo passte seine Jahresziele leicht an.

An der Börse ging es für die Merck-Papiere nach dem Zwischenbericht abwärts. Sie verloren als schwächster Dax -Wert zeitweise fast vier Prozent, zuletzt notierten die Aktien mit einem Minus von fast zweieinhalb Prozent bei 167 Euro. Sie blieben damit aber innerhalb der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen. Nach einem kräftigen Kursanstieg in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren, in denen Merck an der hohen Nachfrage von Impfstoffforschern und -herstellern glänzend verdient hatte, geht es an der Börse wieder abwärts. Seit dem Hoch Ende des Jahres 2021 bei 231,50 Euro hat der Kurs bis dato knapp 28 Prozent eingebüßt.