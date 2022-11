In einem Brief an die Mitarbeiter spricht CEO Mark Zuckerberg, von den "schwierigsten Veränderungen, die wir in der Geschichte von Meta vorgenommen haben".

"Ich möchte die Verantwortung für diese Entscheidungen übernehmen und dafür, wie wir hierher gekommen sind", zitiert Bloomberg Zuckerberg aus der Erklärung, die an die Meta-Mitarbeiter geschickt und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde. "Ich weiß, dass dies für alle hart ist, und es tut mir besonders für die Betroffenen leid."