(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz mit Aussagen zu Hurrikan "Ian" und Teilverkauf des Russland-Geschäfts, Kurs)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Schäden durch Naturkatastrophen und höhere Anlagegewinne haben dem Versicherer Allianz im Sommer Rückenwind verschafft. Für 2022 rechnen Allianz-Chef Oliver Bäte und Finanzchef Giulio Terzariol jetzt mit einem operativen Gewinn von 13,4 bis 14,4 Milliarden Euro - und damit der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. Die Zerstörungen durch Hurrikan "Ian" in den USA schlagen bei der Allianz vergleichsweise gering zu Buche. Und nachdem der Konzern den Skandal um Anlagebetrug seiner Fondstochter AGI für eine Milliardensumme beigelegt hat, wirbt der Vorstand um die Gunst der Aktionäre. So will die Allianz eigene Aktien für eine Milliarde Euro zurückkaufen. An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag gut an.

Die Allianz-Aktie lag zur Mittagszeit mit rund zwei Prozent im Plus bei 192,76 Euro und gehörte damit zu den Spitzenreitern im Dax . Mit dem Plus nach den Quartalszahlen reduzierte das Papier seine bisherigen Jahresverluste auf rund sieben Prozent. Damit schnitt die Allianz seit Ende 2021 besser ab als die meisten anderen deutschen Standardwerte. Branchenexperte Philipp Kett vom Analysehaus Jefferies zeigte sich von den Quartalszahlen und dem Aktienrückkauf positiv überrascht. Ein Haar in der Suppe sei allerdings das schwache Abschneiden des Lebens- und Krankenversicherungsgeschäfts.

Im dritten Quartal verdiente die Allianz unter dem Strich knapp 2,5 Milliarden Euro und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings fehlte darin eine Belastung aus dem geplanten Teilverkauf des Russland-Geschäfts in Höhe von etwa 400 Millionen Euro. Diese dürfte erst im laufenden Quartal oder in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres anfallen, erklärte Finanzchef Terzariol in einer Telefonkonferenz. Denn die Gespräche mit der zuständigen russischen Behörde dauerten noch an.

Im Tagesgeschäft ging es für die Allianz jedenfalls aufwärts. Der operative Gewinn legte um gut sieben Prozent auf knapp 3,5 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern überraschend schon am Mittwochabend in München mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Ein Jahr zuvor hatte die verheerende Flutkatastrophe in Deutschland und mehreren Nachbarländern bei der Allianz mit rund 400 Millionen Euro negativ zu Buche geschlagen. Diesmal fielen die gesamten Belastungen durch Naturkatastrophen weniger als halb so hoch aus wie im Vorjahreszeitraum. Für die Zerstörungen durch Hurrikan "Ian" in den USA verbuchte die Allianz lediglich eine Belastung von rund 100 Millionen Euro. Die Allianz sei in diesem Geschäft nicht sonderlich stark vertreten und habe zudem einen großen Teil der Risiken bei anderen Unternehmen rückversichert, erklärte Terzariol.