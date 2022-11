MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Schäden durch Naturkatastrophen und höhere Anlagegewinne haben dem Versicherer Allianz im Sommer Rückenwind verschafft. Für 2022 rechnen Allianz-Chef Oliver Bäte und Finanzchef Giulio Terzariol jetzt mit einem operativen Gewinn in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro. Die Zerstörungen durch Hurrikan "Ian" in den USA schlagen bei der Allianz vergleichsweise gering zu Buche. Und nachdem der Konzern den Skandal um Anlagebetrug seiner Fondstochter AGI für eine Milliardensumme beigelegt hat, wirbt der Vorstand um die Gunst der Aktionäre. So will die Allianz eigene Aktien für eine Milliarde Euro vom Markt zurückkaufen. An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag gut an.

Die Allianz-Aktie legte am Vormittag um gut zwei Prozent auf 192,94 Euro zu und gehörte zu den Spitzenreitern im Dax . Mit dem Plus nach den Quartalszahlen reduzierte das Papier seine bisherigen Jahresverluste auf rund sieben Prozent - damit schnitt die Allianz seit Ende 2021 besser ab als die meisten anderen deutschen Standardwerte. Branchenexperte Philipp Kett vom Analysehaus Jefferies zeigte sich von den Quartalszahlen und dem Aktienrückkauf positiv überrascht. Ein Haar in der Suppe sei allerdings das schwache Abschneiden des Lebens- und Krankenversicherungsgeschäfts.