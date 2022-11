Klimaschutz für die meisten Manager weniger Investition in die Zukunft als teure Verpflichtung (FOTO)

Berlin (ots) -



- Unternehmen bekennen sich zu ambitionierten Dekarbonisierungszielen, doch in

der Praxis zeichnen sich erst geringe Erfolge ab

- Zum Erreichen der Ziele mangelt es an einer übergreifenden Strategie, Klarheit

über den Business Case und Koordination bei der Umsetzung



Die meisten Unternehmen haben sich dem Ziel von Netto-Null-Emissionen

verpflichtet, allerdings besteht weiterhin eine Kluft zwischen den langfristigen

Ambitionen und konkreten Maßnahmen. Zu diesem Ergebnis kommt das Capgemini

Research Institute in der neuen Studie "A World in Balance - Why sustainability

ambition is not translating to action" (https://www.capgemini.com/de-de/news/pre

ssemitteilung/studie-nachhaltigkeit-klimaschutz-massnahmen-unternehmen-investiti

on-in-zukunft-oder-teure-pflicht/) . Den Autoren zufolge unterschätzen

Entscheidungsträger weithin den unternehmerischen Nutzen von

Klimaschutzmaßnahmen; lediglich jeder fünfte sieht ihn als gegeben an.