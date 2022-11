SMATRICS gewinnt Deutsche Bahn AG als Kunden

Wien/Berlin (ots) - Österreichs Nr. 1 unter den Ladeinfrastruktur-Anbietern ist

damit E-Mobilitäts-Partner des größten deutschen Mobilitätsdienstleisters



SMATRICS wird den Betrieb von aktuell 750 und allen künftigen Ladepunkten der

Deutsche Bahn AG mit dem zentralen Charge Point Management System (CPMS)

übernehmen. Das ist das Ergebnis eines kürzlich abgeschlossenen Rahmenvertrags

zwischen dem führenden österreichischen Anbieter von Ladeinfrastrukturlösungen

und dem größten deutschen Mobilitätsdienstleister. Im Zentrum steht dabei die

Abwicklung des Ladens von Dienstwagen zu Hause, von Flottenfahrzeugen und von

Gästefahrzeugen an den Standorten der Deutschen Bahn und an Bahnhöfen.

Zusätzlich Teil der Kooperation: Der Betrieb der Ladeinfrastruktur für E-Busse

in den Depots.





"Es freut uns sehr, dass wir als SMATRICS den größten deutschenMobilitätsanbieter von unserer Kompetenz überzeugen konnten", sagt HaukeHinrichs, CEO von SMATRICS. "Das zeigt einmal mehr, dass wir auch sehr komplexeund auf den Kunden zugeschnittene IT- und Servicedienstleistungen jederzeitumsetzen können."Laden und Verrechnen über SMATRICS-SoftwareSMATRICS bringt hier das selbstentwickelte CPMS "charVIS Operations" zumEinsatz, um den reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb derLade-Infrastruktur sicherzustellen. Darüber hinaus werden etwa Nutzer:innen vonDienstwagen, die zu Hause laden, die Kosten basierend auf dem aktuellenStrompreis rückerstattet und an den Arbeitgeber DB gesammelt verrechnet. Dabeiarbeitet SMATRICS mit der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) zusammen, diesowohl das Flotten-Management-Portal als auch die mobility+ App bereitstellt.Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur für E-BusseAuch der Betrieb der Ladeinfrastruktur für E-Busse in den Depots steht im Fokusder Zusammenarbeit von SMATRICS mit der Deutschen Bahn. Geplant ist diegemeinsame Arbeit an automatischen Authentifizierungslösungen wie Autocharge.Für SMATRICS ist Deutschland ein wichtiger Fokusmarkt, in welchem in denvergangenen Jahren bereits zahlreiche Kundenprojekte in unterschiedlichenBranchen erfolgreich umgesetzt werden konnten. Die EnBW AG ist nicht nurShareholder und strategischer Partner von SMATRICS, durch die enge Partnerschaftwerden 360-Grad-Ladelösungen für Flottenkunden gemeinschaftlich angeboten undBetriebs- als auch Rolloutlösungen für Stadtwerke zukunftssicher umgesetzt.Über SMATRICSSMATRICS GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen des VERBUND aus Österreich undder deutschen EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), ist einer der führendeninternationalen E-Mobilitäts-Dienstleister in den Bereichen Infrastruktur-,Service- und IT-Dienstleistungen. SMATRICS bietet als 360°-Anbieter seit 2012Kompetenz entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: von Planung,Rollout, Betrieb und Field Service für Ladeinfrastruktur, über 24/7 Hotline,Tarifierung, Roaming, Apps und Abrechnung für Elektromobilist:innen.Partnerunternehmen profitieren von SMATRICS Leistungen im Full-Service odernehmen auf Wunsch Teilbereiche mittels "Powered by SMATRICS" in Anspruch. InÖsterreich betreibt SMATRICS mit der EnBW in einer eigenen Gesellschaft, derSMATRICS EnBW, das größte flächendeckende High-Speed-Ladenetz entlang vonAutobahnen und in Ballungszentren. Zu den bestehenden 300 DC Ladepunkten, vondenen knapp 100 HPC Ladepunkte sind, werden bis Jahresende 50 neue dazukommen.Der Strom an den SMATRICS EnBW Ladestationen stammt zu 100 Prozent auserneuerbaren Energien des VERBUND. SMATRICS ist ein schnell wachsendesGreen-Tech-Unternehmen mit mehr als 120 Mitarbeiter:innen. Alle Infos untersmatrics.com