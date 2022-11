FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger der Deutschen Telekom haben am Donnerstag aktuelle Geschäftszahlen für Gewinnmitnahmen genutzt. Die in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufenen Papiere des Telekom-Konzerns fielen bis zum späten Vormittag um rund drei Prozent auf 19,10 Euro und zählten damit zu den schwächsten Werten im Dax . Der deutsche Leitindex gab nur leicht nach.

Die Deutsche Telekom will im laufenden Jahr etwas mehr operativ verdienen als bisher in Aussicht gestellt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten soll 2022 nun auf mehr als 37 Milliarden Euro steigen. Analysten hatten sich im Vorfeld deutlich mehr erhofft und im Schnitt mit einem Plus auf rund 40 Milliarden Euro gerechnet. Grund für den großen Unterschied sind verschiedene Wechselkursannahmen.