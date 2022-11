Rechenzentren gehören der Vergangenheit an - 5 Fehler, die Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung immer noch machen (FOTO)

Eschborn (ots) - Längst wurden kostspielige und wartungsintensive Rechenzentren

in Unternehmen abgelöst: Durch moderne Cloud-Lösungen geht plötzlich alles

agiler, schneller und präziser. Allerdings schöpfen nur die wenigsten Firmen ihr

Potenzial voll aus - trotz aller Möglichkeiten.



"Obwohl den meisten Unternehmern die Wichtigkeit und der Wert der Cloud bewusst

ist, haben sie mehrheitlich keine Ahnung davon - täglich bitten sie mich bei der

Behebung von Mängeln um Rat, für die sie eigentlich selbst verantwortlich sind",

sagt Paul Niebler. Der Unternehmensberater hat bereits für zahlreiche Firmen

flexible Cloud-Technologien installiert und kennt daher die häufigsten

Stolpersteine.





An dieser Stelle beleuchtet der IT-Profi die wesentlichsten Fehler, die es beimEinsatz von Cloud-Lösungen zu vermeiden gilt.Fehler 1: Falsche Applikationen in der CloudEiner der größten Fehler, den Unternehmen beim Einsatz von Cloud-Lösungenmachen, ist, dass sie falsche Applikationen in die Cloud migrieren. Denn es gibtso manche Software, die sich weniger gut für die Cloud eignet. Dazu zählen zumBeispiel Anwendungen, die eine konstante Last haben und auf einem Server laufen,der gleichmäßig ausgelastet ist.Besser geeignet sind Services mit sehr hohen Lastspitzen. Hier kann die Cloudihre Stärken ausspielen, weil sich die Ressourcen sehr einfach und dynamischskalieren lassen.Fehler 2: Alles auf einmal migrierenStatt alle Anwendungen auf einmal zu migrieren, macht es Sinn, mit einer wenigerwichtigen Testapplikation anzufangen, um ein Gefühl für die Cloud zu entwickeln.Erst, wenn das gut funktioniert, können nach und nach weitere Anwendungen in dieCloud migriert werden.Fehler 3: Fehlendes Training von MitarbeiternSpeziell in Deutschland gibt es bislang noch sehr wenig Cloud-Know-how auf demMarkt. Wenn man in die Cloud migriert, sollte man daher daran denken, dieMitarbeiter entsprechend zu schulen. Im Idealfall beginnt man damit bereits,bevor die eigentliche Migration stattfindet. Der Grund: Gerade Fehler am Anfangkönnen für das Unternehmen im Nachhinein teuer werden.Fehler 4: Kein sinnvolles System vorhandenViele Unternehmen haben zu Beginn kein System, wenn sie in die Cloud gehen.Dabei gibt es durchaus ein paar Best Practices, die man beachten sollte, wennman die Cloud aufsetzt. Andernfalls hat man im Nachhinein nur unnötigMehraufwand.Konkret sollte man sich zum Beispiel überlegen, welche Ressourcen auf welcheAbteilungen und Kostenstellen gemappt werden. Dadurch behält man stets denÜberblick über die Kosten. Tools wie "Infrastructure as Code", die esermöglichen, auf eine kontrollierte und systematische Art und WeiseInfrastruktur in der Cloud zu erstellen, helfen ebenfalls dabei, einheitlicheWorkflows einzurichten. Das führt auf Dauer zu mehr Transparenz.Fehler 5: Falsche Services nutzenViele Firmen vergleichen nur die Kosten für einen Server - und denken dann, dieCloud sei teurer als ein eigenes Rechenzentrum. Tatsächlich aber gibt es in derCloud viele Services, die es so im Rechenzentrum nicht gibt und mit denen mandeutlich Geld sparen kann.Als Beispiel sei ein Service genannt, der ab und zu hohe Lastanfragen hat. Indiesem Fall bräuchte man einen sehr starken Server, um die Lastspitzen handelnzu können. In der Cloud kann man stattdessen einen kleineren undkosteneffektiveren Server verwenden, der bei hohen Lastanfragen automatisch nachoben skaliert, um die Lastspitzen abzufangen.Im Schnitt spart man so Geld - vorausgesetzt, man wählt die entsprechendenServer und passenden Services in der Cloud aus.