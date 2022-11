"Trotz turbulenter Rahmenbedingungen konnten wir aufgrund eines deutlichen Nachfrageschubs im zurückliegenden Geschäftsjahr unseren Absatz und damit auch unseren Umsatz deutlich steigern", so der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung Christoph Werner. "An guten Tagen kaufen mittlerweile rund zwei Millionen Menschen bei dm ein, wir versorgen nun mehr als die Hälfte aller deutschen Haushalte mit Drogeriewaren und Bio-Lebensmitteln."

Das 1973 von Prof. Götz W. Werner gegründete Unternehmen steigert in Deutschland den Umsatz um 9,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. "Unser Wachstum basiert auf einer starken Mengenentwicklung. Im Geschäftsjahr haben wir mit 21 Prozent Marktanteil mengenmäßig mehr Artikel verkauft als alle anderen Drogeriemärkte zusammengenommen, die aber ebenfalls zulegen konnten. Dagegen musste der Lebensmittelhandel nach den Berechnungen der Marktforscher Marktanteilsverluste sowohl nach Menge als auch nach Umsatz", führt Christoph Werner aus. Die Marktforscher haben für den Geschäftsjahreszeitraum von dm 24,8 Prozent Umsatzanteil ermittelt, die übrigen Drogeriemärkte kommen auf 23,6 Prozent. Am meisten verloren haben die Discounter, die nur noch bei einem Anteil von 15,5 Prozent liegen. Aufgrund der guten Absatz- und Umsatzentwicklung sucht dm in Deutschland intensiv Mitarbeiter. 46.347 Menschen arbeiteten zum Stichtag 30.09.22 bei dm in 2.094 dm-Märkten, in den Verteilzentren und im dm-dialogicum in Deutschland.



"Mit gut frequentierten dm-Märkten tragen wir dazu bei, dass die Innenstädte für die Menschen attraktiv bleiben. Seit dem Frühjahr spielt die Erlebnisqualität beim Einkaufen für die Menschen wieder eine größere Rolle, was uns offensichtlich zugutegekommen ist", erläutert Roman Melcher, stellvertretender Vorsitzender der dm-Geschäftsführung und verantwortlich für das Ressort IT/dmTECH, die positive Entwicklung bei dm.