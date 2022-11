Sensorik in neuem Licht ams OSRAM präsentiert neueste optische Technologien auf der electronica 2022

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) - ams OSRAM

(https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von

optischen Lösungen, wird auf der electronica in München zeigen, wie seine

neuesten Sensorik- und Beleuchtungslösungen unser Leben vereinfachen und

bereichern. Parallel zur Messe wird ams OSRAM auf der electronica Automotive

Conference erläutern, wie intelligente Beleuchtung und optische Sensorik das

Mobilitätskonzept von morgen prägen. Auf dem Smart MedTech Forum zeigt das

Unternehmen zudem, wie optische Lösungen den Wandel im Gesundheitswesen

maßgeblich mitgestalten.



Am Stand von ams OSRAM in Halle B4.279 erleben die Besucher, wie das Unternehmen

Sensoren und Emitter kombiniert, um fortschrittliche optische Systeme für seine

Kunden zu schaffen. Die hochmodernen Technologien, Lösungen und Systeme, die auf

der electronica 2022 zu sehen sind, holen Informationen aus der Umwelt ans Licht

und ermöglichen es Kunden in den Bereichen Industrie, Automotive und Mobilität,

Wearables, Pflanzenzucht und Medizintechnik, Lösungen zu entwickeln, die unser

aller Leben verbessern.