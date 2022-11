Drittes Quartal 2022 Außerordentliches KfW-Förderjahr setzt sich fort

- Deutlicher Anstieg des KfW-Fördervolumens auf 127,9 Mrd. EUR (09/2021: 73,1

Mrd. EUR)

- Sehr starkes Wachstum der inländischen Förderung bzw. Finanzierungen auf 112,5

Mrd. EUR (09/2021: 60,3 Mrd. EUR)

- Wesentlicher Treiber sind Unterstützungsmaßnahmen für die Sicherung der

Energieversorgung in Höhe von 46,4 Mrd. EUR

- Sehr gute operative Entwicklung in allen Geschäftsfeldern

- Positives Konzernergebnis in Höhe von 993 Mio. EUR über Erwartungen

- KfW baut Vorsorge für erwartete Verluste im Kreditportfolio aus

- Kernkapitalquote von 24,8 % und Risikotragfähigkeit weiterhin hoch

- Transformationsagenda "KfWplus" befindet sich in der Umsetzung



Das Fördervolumen der KfW Bankengruppe lag in den ersten neun Monaten 2022

weiterhin auf einem außerordentlich hohen Niveau von 127,9 Mrd. EUR (09/2021:

73,1 Mrd. EUR; +75 %). Die inländische Förderung beziehungsweise Finanzierung

übertraf dabei auch zum dritten Quartal mit 112,5 Mrd. EUR deutlich das

Zusagevolumen des Vorjahres (09/2021: 60,3 Mrd. EUR; +87 %). Dazu trugen

insbesondere die Unterstützungsmaßnahmen für Energieversorgungsunternehmen im

Rahmen des Ukraine-Krieges i. H. v. 46,4 Mrd. EUR bei.