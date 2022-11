Risikoexperte empfiehlt KMU sollten Forderungsausfälle zeitnah absichern

Köln (ots) - Die meisten Firmenentscheider glauben, sie kennen ihre Abnehmer.

Fakt ist aber: Auch die beste Geschäftsbeziehung gerät ins Wanken, wenn eine

Partei zahlungsunfähig wird. Die äußeren Umstände jedoch, die dazu führen, sind

auch für erfahrene Unternehmer mit langjähriger Beziehung zu ihren Abnehmern nur

begrenzt vorhersehbar. Deshalb sollten sich Unternehmen gerade in turbulenten

Zeiten wie jetzt absichern.



Ein international aufgestellter Warenkreditversicherer wie Atradius ist hierfür

ein geeigneter Partner: "Unsere Kreditprüfer sind in zahlreichen Ländern vor Ort

aktiv und haben so die weltweite Entwicklung einzelner Branchen stets aktuell im

Blick", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland beim internationalen

Kreditversicherer Atradius. "Dank unserer globalen Ausrichtung erkennen wir

relevante Warnsignale frühzeitig und können unsere Kunden auf die notwendigen

Schritte vorbereiten", so Liebold.