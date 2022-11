ESSEN (dpa-AFX) - Der Immobilienentwickler Instone Real Estate Group hat in den ersten neun Monaten mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn ging hingegen wegen höherer Kosten zurück. Für die Zukunft sieht sich der Konzern gerüstet. Die Aktie gab zuletzt um rund 1,5 Prozent nach. Damit summiert sich der Kursverlust seit Anfang Januar auf mehr als 50 Prozent.

"Während wir den Gegenwind in unserem Geschäft der Wohnentwicklung deutlich spüren, gehen wir in den Abschwung mit einer starken Bilanz und weitgehend abgesicherten zu erwartenden Cashflows (Mittelzufluss) von über 600 Millionen Euro" sagte Unternehmenschef Kruno Crepulja am Donnerstag laut Mitteilung. Vor diesem Hintergrund erwarte das Unternehmen Investitionsmöglichkeiten, sobald sich der Markt stabilisiert und die Branche weiter konsolidiert habe.