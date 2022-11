GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Sell" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. "Insgesamt solide", lautete am Donnerstag die erste Einschätzung von Analyst Keyur Parekh zum dritten Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns, der die Prognose für 2022 etwas eingegrenzt habe. Andere von ihm beobachtete Werte aus dem Sektor böten mehr Potenzial, so der Analyst./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 166,6EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 183

Kursziel alt: 183

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m