Ambienta investiert in LÄSSIG, einen führenden Anbieter nachhaltiger Produkte für Babys und Kinder (FOTO)

Mailand/München/Babenhausen (ots) - Ambienta SGR SpA ("Ambienta") ist einer der

größten europäischen Vermögensverwalter, der voll und ganz auf ökologische

Nachhaltigkeit setzt. Das Unternehmen hat jetzt die Mehrheit an der Lässig GmbH

("LÄSSIG") im hessischen Babenhausen erworben, einem im deutschsprachigen Raum

und weiteren europäischen Ländern führenden Anbieter von funktionalen,

nachhaltigen und innovativen Produkten für Babys, Kinder und die ganze Familie.

Das Unternehmen war im Besitz von Finanzinvestoren, den Gründern Claudia und

Stefan Lässig, sowie Karin Heinrich. Ambienta wird neuer Mehrheitseigentümer,

jedoch bleiben die Gründer und Karin Heinrich neben Finanzinvestoren weiter

signifikant investiert.



LÄSSIG wurde im Jahr 2006 von Claudia und Stefan Lässig gegründet und hat heute

mehr als 110 Beschäftigte. Das Unternehmen startete mit innovativen, auf

Nachhaltigkeit orientierte Wickeltaschen, die bis heute ein Erfolgsprodukt sind.

Das Produktportfolio wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut und umfasst heute

neben Taschen auch Rucksäcke, Accessoires, Spielzeug, Kindergeschirr, Bekleidung

und vieles mehr. Die Produkte werden in rund 2.800 stationären Geschäften, 50

Online-Stores und im eigenen Online-Shop unter http://www.laessig-fashion.de/

verkauft.





Das Unternehmen befindet sich auf einem starken Wachstumskurs und hat die starkePräsenz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) als Ausgangspunktfür die erfolgreiche Expansion in andere europäische Märkte wie Frankreich unddie Benelux-Länder genutzt. Ambienta wird die weitere Internationalisierungdurch sein internationales Netzwerk und sein Know-how unterstützen. Darüberhinaus wird Ambienta gemeinsam mit dem Management-Team die Digitalisierung vonVertrieb, Prozessen und Abläufen vorantreiben.Ausgehend von der nachhaltigen Anlagestrategie von Ambienta liegen dieSchwerpunkte des Investments in LÄSSIG bei Ressourceneffizienz und Verringerungvon Umweltemissionen. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Umsetzung einerganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie: Schon bei der Entwicklung seinerProdukte konzentriert sich LÄSSIG auf sparsamen Einsatz von Ressourcen,nachwachsende und recycelte Materialien sowie Langlebigkeit. So verwendet dasUnternehmen für zwei Drittel der Babykleidung nachhaltige Materialien wieBio-Baumwolle und unterstützt Landwirte in Indien bei der Umstellung vontraditionellen auf biologische Anbaumethoden. Darüber hinaus kooperiert dasUnternehmen mit anerkannten Lieferanten von recycelten Kunststoffen, umnachhaltige und langlebige Produkte - von der Wickeltasche bis zum Schulranzen -herzustellen.LÄSSIG profitiert von der Umstellung auf nachhaltige Produkte in einem Markt,