Nachdem das Währungspaar EUR/AUD im Bereich um 1,4284 AUD ein Doppelboden in diesem Jahr etabliert hatte, wechselte der Trend Ende August nach oben, in der Folge konnte das Paar über die Triggerlinie von 1,5398 AUD zulegen. Das hierdurch aktivierte Kaufsignal wurde jedoch nicht unmittelbar fortgesetzt, erst musste sich eine mehrere Wochen anhaltende Konsolidierung zurück auf das Ausbruchsniveau ausbreiten. Diese könnte aber schon bald beendet werden, wie es die zuletzt dynamischen Kursgewinne zeigen.

Sollte der laufende, aber kurzfristige Aufwärtstrend verlaufend um 1,5610 AUD demnächst mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden, würde Zugewinne zunächst an die Oktoberhochs bei 1,5706 AUD folgen, eine zweite Kaufwelle dürfte indes in den Bereich von 1,6225 AUD weiter aufwärts reichen und sich sehr gut für ein Long-Investment anbieten. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht ausbleiben, aber auch das Niveau von vorläufig 1,5353 AUD nicht überschreiten. Ins bärische Lager würde das Paar dagegen unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1,5259 AUD wechseln, Abschläge auf 1,5140/1,5000 AUD wären dann die Folge.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz: