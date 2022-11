DAX - Abprall am 50er-EMA oder Durchbruch nach oben?

Der DAX könnte seine lange Erholung im übergeordneten Abwärtstrend wie bereits in den Vormonaten im Bereich des 50er-EMA im Wochenchart beendet haben und hier wieder nach unten abdrehen. Solange der DAX jetzt nicht mehr über 13.700 Punkte und den 50er-EMA im Wochenchart nach oben ausbricht, ist jetzt mit eher wieder fallenden Kursen und einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen.

Am heutigen Donnerstag stehen eine Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Dabei stehen am Nachmittag die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche und die US-Verbraucherpreise für Oktober im Fokus. Sollten die Verbraucherpreise in den USA stärker als erwartet zulegen, dürfte der Hochpunkt des Fed-Leitzinses noch höher als derzeit angenommen liegen und die Aktienmärkte wohl wieder auf Talfahrt gehen.