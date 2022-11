„Wir lassen niemanden allein“ – B2B-Lösung zur Verwaltung von Employee Benefits

Der Onlineversicherer BENDESK hat daraus mit einer smarten, voll digitalisierten Lösung ein erfolgreiches Businessmodell gemacht. Alles Weitere erklärt CMO und CPO Maurice Hofmann.

Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen BENDESK vor.

Unser Ziel ist DAS aller deutschen Unternehmen im Zeitalter des immer rapideren Fachkräftemangels: die besten Köpfe durch smarte Benefits möglichst lange an ein Unternehmen zu binden.

Ich bin Maurice Hofmann, Chief Marketing und Chief Press Officer (CMO/CPO) beim Onlineversicherer BENDESK. Wir bieten einen innovativen Cloud-Service und sind spezialisiert auf die Themen betriebliche Vorsorge, - Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Dabei verstehen uns als fester strategischer Partner und Enabler für HR-Abteilungen.

Warum haben Sie sich entschieden, ein Unternehmen zu gründen?

Weil wir den Tick mehr bewegen wollten, als das als Festangestellte möglich ist. Als wir im Gründerteam die Idee zu BENDESK hatten, haben wir gemerkt, dass es eine große Nachfrage und damit eine Lücke bei smarten, schlanken, stark digitalen Lösungen im Bereich der betrieblichen Vorsorge gibt. Viele HR-Abteilungen sind hier regelrecht auf der Suche nach Partnern, die ihnen helfen, auch mit pfiffigen Vorsorgelösungen die besten Talente zu rekrutieren und vor allem zu halten. Und genau das wollten wir auf eigene Faust hinbekommen – und nicht als x-te Führungskraft bei milliardenschweren Versicherern aus München oder Düsseldorf.



Welche Vision steckt hinter BENDESK?

Wir helfen Unternehmen dabei, ihr wichtigstes Benefit – ihre Mitarbeitenden – zu schützen und zu schätzen. Sechs Punkte liegen uns dabei besonders am Herzen: Erstens lassen wir niemanden allein beim teils komplexen Themenfeld betriebliche Altersversorgung oder - Krankenversicherung. Wir bieten unseren Ansprechpartnern in den Personalabteilungen, aber auch ihren Beschäftigten eine durchgehende persönliche Betreuung.

Zweitens: Wir lieben zufriedene Mitarbeitende. Unser Team hat erkannt, wie wichtig das Employer Engagment ist und das Angebot deshalb zur Steigerung der Zufriedenheit und der Bindung von Mitarbeitenden spezialisiert.

Drittens setzen wir auf eine konsequente Digitalisierung mithilfe der BENDESK Web App. Diese kann von den HR-Experten in den Unternehmen und den Beschäftigten ganz individuell genutzt werden. Zudem liegen uns Rechtssicherheit und Nachhaltigkeit sehr am Herzen. So sind für alle Vorsorgelösungen nachhaltige, grüne Optionen möglich – auf diese Weise können Unternehmen und ihre Beschäftigten mit jedem Euro, der für die Vorsorge zur Seite gelegt wird, zugleich etwas zum Umweltschutz beitragen. Und schließlich wollen wir unter dem Strich mit unserem Service jeden Wunsch erfüllen, indem wir flexible Benefit-Pakete anbieten, die vom Arbeitgeber für die Mitarbeitenden nach Budget oder Kategorie gewählt werden können.

Von der Idee bis zum Start: Was waren bis jetzt die größten Herausforderungen?

Los ging es mit BENDESK Ende 2018. Wir haben also schon einen ordentlichen Track Record. Ohne Frage war die Corona-Pandemie – wie wohl für jedes Unternehmen – die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann. Persönliche Treffen mit HR-Verantwortlichen, um die Idee auszurollen, waren faktisch nicht möglich. Das hat uns als Cloud-Lösungsanbieter auch genau in die Karten gespielt. Das ganze Land hat seit Frühjahr 2020 einen unglaublichen Digitalisierungswandel vollzogen – auch die Personalabteilungen von Unternehmen. Einen besseren Boden für unser Konzept kann es nicht geben. Letztlich war Corona, so paradox das klingt, das Beste, was uns passieren konnte.

Wie funktioniert BENDESK genau? Wo liegen die Vorteile? Und was unterscheidet Sie von anderen Anbietern?

Wir bieten Unternehmen und ihren Beschäftigten höchstqualifizierte Beratung, erstklassige Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie vor allem ein Rund-um-sorglos-Paket an. Und genau darin liegt unser USP. Vorsorgespezialisten gibt es viele in Deutschland. Aber bis dato keine, die das HR-Team in Unternehmen, das selbst unser Zeitdruck und fehlenden Kapazitäten leidet, entlasten. Hier setzen wir mit unserem Service an: Unsere Expertinnen und Experten entwickeln das strategische Vorsorgekonzept und entlasten ganz gezielt die HR-Abteilung. Wir übernehmen Administration, die Beratung der Beschäftigten und die digitale Integration in den Geschäftsbetrieb bei vollständiger Transparenz.

Wie schaffen Sie es, Ihre Philosophie mit der Unternehmens-DNA zu verbinden?

Das funktioniert gut. Der große Vorteil von Start-ups ist es, aus einer Philosophie, einer Innovationsidee ein Unternehmen zu formen. Umso schöner, wenn diese Idee wie in unserem Fall sehr gut am Markt verfängt. Wir stoßen auf einen großen „Need“: Die Themen Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung und immenser Vorsorgebedarf fallen zusammen. Und was uns selbst angeht: Wir versuchen, diesen smarten und zugleich schlank-effizienten digitalen Ansatz auch bei uns Tag für Tag zu leben.

BENDESK, wo geht der Weg hin? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Wir sind auf dem genau richtigen Pfad. Im ersten Halbjahr 2022 haben wir schon so viele neue Kunden für unsere Services gewinnen können wie im Gesamtjahr 2021. Auf diesem Weg und mit diesem Tempo wollen wir weitergehen.

Zum Schluss: Welche drei Tipps würden Sie angehenden Gründern mit auf den Weg geben?

Erstens: In 360-Grad-Ansätzen denken – und dann mit 180 Grad vorgehen. Damit will ich sagen: Ganz wichtig ist es, sich vorab sehr, sehr gründlich mit einem Markt zu beschäftigen. Wir waren schon vor der Gründung von BENDESK im Bereich Vorsorge unterwegs und kannten die Wettbewerber und die Marktgesetze. Und haben genau aus diesem Wissen heraus einen Ansatz gewählt, der völlig konträr zu bisherigen Modellen war – das meine ich mit 180-Grad-Vorgehen. Und die anderen zwei Tipps? Einfach machen. Einfach machen.