EV Technology beauftragt führendes Design- und Technikberatungsunternehmen CALLUM mit der Gestaltung der Zukunft von Premium-Elektrofahrzeugen

- Die EV Technology Group (OTCQB: EVTGF, NEO: EVTG, DE: B96A) ist eine Partnerschaft mit dem Unternehmen CALLUM eingegangen, das vom legendären Designer Ian Callum geleitet wird, um die Zukunft der Elektrofahrzeuge der EV Technology Group im Rahmen von dessen „Markenhaus“ zu gestalten.

- CALLUM wird Forschung und Ideenentwicklung durchführen, um die EV Technology Group bei der Entwicklung von deren Markenportfolio und innovativen Premium-Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

- Die EV Technology Group elektrifiziert symbolträchtige Marken mit dem Ziel, die Freude am Autofahren für das Elektrozeitalter neu zu definieren.

Toronto (Ontario), 10. November 2022. EV Technology Group Ltd. (OTCQB: EVTGF, NEO: EVTG, DE: B96A) („EV Technology Group“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen das führende britische Design- und Technikberatungsunternehmen CALLUM mit der Entwicklung zukünftiger Premium-Elektrofahrzeuge für das Markenhaus des Unternehmens beauftragt hat.

CALLUM, das vom legendären Designer Ian Callum mitbegründet wurde, wird für ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt für zukünftige Elektrofahrzeugdesigns innerhalb des Markenportfolios der EV Technology Group verantwortlich sein. Die EV Technology Group hat kürzlich Marazzi, Fantuzzi, Brewster & Co. sowie Officine Stampaggi Industriali übernommen und ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Übernahme von MOKE International Limited, dem offiziellen Hersteller von MOKE-Fahrzeugen seit dem Erwerb der ursprünglichen Marke 1964, unterzeichnet. Das Unternehmen wird seine Expansion mit weiteren symbolträchtigen Marken fortsetzen, die dazu beitragen werden, die Freude am Autofahren in einem elektrischen Zeitalter wiederzuerwecken, indem der Übergang zur Elektrifizierung unterstützt wird.

CALLUM und dessen wachsendes Team an Designern und Technikern sind in der Lage, alles anzubieten – von der Forschung und dem Konzeptdesign über die Fahrzeugkonstruktion und -entwicklung bis hin zu feineren Details wie Lederausstattung, additive Fertigung und nachhaltige Materialien.

Wouter Witvoet, CEO von EV Technology Group, sagte: „Da die EV Technology Group ein Markenhaus mit solch symbolträchtigen Marken aufbaut, ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir die richtigen Säulen und Vorlagen schaffen und frühzeitig erstklassige Strategien einsetzen. Ich freue mich, dass ein renommierter Branchenführer wie CALLUM uns bei unseren Vorbereitungen auf das zukünftige Wachstum leiten und unterstützen wird. Wir verzeichnen bereits großartige Ergebnisse und dies könnte zur Beteiligung an zahlreichen zukünftigen Projekten führen.“