Usha Resources beginnt mit Explorationsarbeiten auf dem Lithiumsole-Projekt Jackpot Lake

Vancouver, British Columbia / 10. November 2022 – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batterie- und Edelmetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich bekannt zu geben, dass sein technisches Team entsandt wurde und vor Ort eingetroffen ist, um Vorbereitungen für den Beginn der Bohrungen im Rahmen seines kurzfristigen Bohrprogramms auf seinem Lithiumsole-Projekt Jackpot Lake (das „Projekt“) in Nevada zu treffen. Die Firma Harris Exploration, das Bohrunternehmen, wird in Vorbereitung auf die Bohrungen in Kürze mit dem Bau von Zufahrtsstraßen und Bohrplatten beginnen.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiter nun vor Ort sind, und sehen dem Beginn der Bohrungen mit Freude entgegen, um unsere Arbeit bei Jackpot Lake aufzunehmen und unseren geografischen Vorteil dank der Lage des Projekts auf US-Boden zu nutzen. Dieses Projekt ist unserer Meinung nach Teil der Maßnahmen, die wir in Nordamerika unternehmen müssen, um eine heimische Lithiumversorgung sicherzustellen, und der Beginn der Explorationsbohrungen ist der nächste Schritt auf dem Weg zu unserem Unternehmensziel, ein führender nordamerikanischer Lithiumproduzent zu werden. Mit einer gut gefüllten Kasse erwarten wir, dass der Rest des Jahres 2022 äußerst aktiv sein wird, und wir sehen einer arbeitsreichen und produktiven Feldsaison bei Jackpot Lake entgegen, während wir auch unsere anderen Katalysatoren, einschließlich der Ausgliederung von Nicobat Nickel, weiter verfolgen.“

Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake

Das Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas (Nevada) und besteht aus 140 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von insgesamt 2.800 Acres (ca. 11,3 km2).

Das geologische Modell ist vergleichbar mit jenem der Mine Silver Peak von Albemarle in Nevada, der einzigen produzierenden Lithiummine in Nordamerika, die seit 1966 kontinuierlich in Betrieb ist und in welcher sich Sedimente aus lithiumreichem umgebendem Ausgangsgestein angesammelt und die Lagerstätte gefüllt haben, was aufgrund von sukzessiven Verdunstungs- und Konzentrationsereignissen potenziell zu einer Konzentration von Lithiumsole geführt hat.