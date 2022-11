Zahl der Woche 50 | Wegen hoher Spritkosten weniger Auto fahren? Denkste! (FOTO)

- 50 Prozent der Autofahrer in Deutschland fahren mindestens genauso viel mit

dem Auto wie vor den Preissteigerungen für Benzin, Diesel und Strom - egal, ob

sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen.



Die Preise für Benzin, Diesel und Strom sind stark gestiegen und haben sich

aktuell auf einem hohen Niveau eingependelt. Deswegen weniger Auto fahren? Von

wegen! Ob in der Stadt oder auf dem Land: 50 Prozent der Autofahrer in

Deutschland fahren mindestens genauso viel mit dem Auto wie vor den

Preissteigerungen. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage[1] im Auftrag von

CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.